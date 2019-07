© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c’è solo l’Udinese sulle tracce di Patryk Dziczek, centrocampista classe ‘98, del Piast Gliwice. Il polacco, reduce dall’Europeo U21 disputatosi in Italia, è infatti finito nel mirino dell’Empoli in Serie B che sta cercando diversi rinforzi in mezzo al campo viste le molte partenze. Lo riferisce Pianetaempoli.it.