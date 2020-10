Empoli-Pisa 3-1, le pagelle: Masucci illude, Moreo-La Mantia da urlo

vedi letture

Queste le valutazioni date a Empoli-Pisa, match concluso con la vittoria degli azzurri per 3-1.

EMPOLI-PISA 3-1

Marcatori:12’ Masucci, 39’ Moreo, 75’, 82’ La Mantia

EMPOLI

Brignoli 6 – Non ha molte responsabilità sullo stacco vincente di Masucci. In qualche circostanza, anticipa gli attaccanti pisani con coraggiose uscite.

Fiamozzi 6,5 – Primo tempo attendista, in cui contiene senza troppi affanni Lisi sulla sua corsia di competenza. Ripresa più intraprendente sul piano offensivo.

Romagnoli 6 – In ritardo su Masucci in occasione del vantaggio degli ospiti. Cresce con il passare dei minuti, concedendo poco all’attacco avversario.

Nikolaou 6 – Puntuale nei suoi anticipi sugli attaccanti del Pisa. In situazioni di pericolo, spazza via senza badare troppo all’estetica.

Terzic 7 – Inesauribile sulla corsia di sinistra. Sfonda con continuità senza che nessun avversario riesca ad opporsi, mettendo in mezzo cross sempre invitanti per le punte.

Haas 6 – Fatica ad emergere nello sviluppo del gioco empolese. Importante, comunque, il suo lavoro nella zona nevralgica del campo. (Dall’87’ Ricci s.v.)

Stulac 6 – Organizza la manovra empolese sempre con precisione. Una qualità nei passaggi che conferma anche sui calci piazzati.

Bandinelli 6,5 – Tra i migliori nella prima frazione di gioco, in cui serve a Moreo il pallone dell’1-1. Meno in evidenza dopo l’intervallo.

Moreo 7,5 – Prestazione da urlo per il 10 dell’Empoli, che parte da rifinitore per poi svariare su tutto il fronte offensivo e pungere in avanti da attaccante vero. Ne è un esempio la violenza agonistica con cui si avventa sul pallone che gira in rete per il momentaneo 1-1. (Dal 92’ Damiani s.v.)

Mancuso 6,5 – Prestazione di grande sacrificio, nella quale spesso arretra fornendo un contributo maggiore in fase di non possesso che non negli ultimi metri. (Dal 74’ Bajrami 6,5 – Entra al meglio in partita, con l’assist per il 3-1 di La Mantia)

La Mantia 7,5 – Un incubo per la difesa avversaria. Sfiora il gol in più occasioni e, nel finale, si scatena con una doppietta che regala tre punti alla squadra di Dionisi. (Dall’87’ Olivieri s.v.)

PISA

Perilli 6,5 – Tiene a galla come può la sua squadra, con interventi spettacolari e decisivi. Su tutti, quello con cui disinnesca il perfetto stacco di testa di La Mantia nella ripresa.

Birindelli 5 – In totale difficoltà nel contenere Terzic, fatica anche a proporsi in modo efficace in fase offensiva. (Dal 74’ Belli s.v.)

Caracciolo 5,5 – Fatica ad affrontare nel gioco aereo La Mantia, che quasi sempre riesce a colpire il pallone di testa.

Benedetti 6 – Gioca solo mezz’ora, per poi abbandonare il campo per una ferita alla testa. (Dal 34’ Meroni 5,5 – Soffre soprattutto dopo l’intervallo, quando gli assalti empolesi si fanno sempre più pressanti)

Lisi 5,5 – Decisamente meno dominante sulla fascia sinistra rispetto a tante altre esibizioni. Sono rari i suoi cross in area di rigore.

Gucher 6 – Ottimo primo tempo da parte sua, impreziosito dall’assist per il vantaggio di Masucci. Cala nella ripresa, ma resta comunque tra i migliori nella formazione di D’Angelo.

Mazzitelli 5 – Pressato con continuità prima da Moreo e poi da Mancuso, fatica a dare un ordine allo sviluppo della manovra pisana.

Marin 5,5 – Tanti errori in fase di costruzione da parte sua. Non eccelle nemmeno sul piano della lotta in mezzo al campo. (Dal 74’ Vido s.v.)

Soddimo 5,5 – Prova ad incidere coni suoi movimenti tra le linee, ma raramente ci riesce. (Dal 60’ Siega 5,5 – Entra nel momento di piena furia empolese e, inevitabilmente, fatica ad emergere)

Masucci 7 – Il migliore nella formazione nerazzurra. Segna il vantaggio nel primo tempo con un perfetto stacco di testa e sfiora il 2-1 nella ripresa. (Dal 60’ Palombi 5,5 – Troppo isolato nel finale per provare a raddrizzare il match)

Marconi 6 – Eccezion fatta per una girata al volo nella prima parte di gara, non risulta così pericoloso. Lodevole, comunque, il suo lavoro sporco e le sue sponde per il compagno di reparto Masucci.