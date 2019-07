© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime parole da calciatore dell'Empoli per Kevin Piscopo, centrocampista arrivato alla corte di Christian Bucchi dalla Carrarese: "Venendo da una categoria inferiore dovrò dare sempre qualcosa in più - ha detto il giocatore al microfono del media ufficiale della società azzurra -. Se sono ad Empoli è per merito della Carrarese e della stagione che ho fatto con quella maglia. Quando una squadra importante come l'Empoli ti cerca da grande soddisfazione e io darò tutto. Il primo impatto è stato ottimo, un gruppo mi sembra molto bello e anche con mister Bucchi l'approccio è stato positivo. Sono qui per fare il grande salto e coltivare il mio sogno. Se ho chiesto a Tavano, Maccarone e mister Baldini? Si e mi hanno sempre parlato benissimo dell'Empoli. Le mie qualità? Mi piace inserirmi, sfruttare gli spazi alle spalle delle punte.