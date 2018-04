Empoli, Piu: "Felicissimo per il gol dopo un periodo difficile"

© foto di Federico Gaetano

Il centravanti dell’Empoli, Alessandro Piu, ha commentato ai microfoni di Radio Lady il pareggio contro lo Spezia deciso da un suo gol nella ripresa: “Sono felicissimo, è stato un periodo difficile per me. L’importante era rientrare con la squadra e da titolare ero ancora più felice. Il gol è stato un qualcosa di ancora di più”.

Una rete bella e importante: “Dicono che quella del gol dell’ex sia una legge. In tanti me lo avevano detto prima di questa partita e alla fine si è avverato. Ora non dobbiamo mollare, allenarci sempre bene e pensare subito alla prossima partita. Vogliamo fare punti per raggiungere a qualcosa di importante”.

La classifica va guardata? “Non guardiamo niente, pensiamo già a sabato alla sfida contro la Pro Vercelli. Vogliamo portare a casa i tre punti davanti ai nostri tifosi", riporta Empolichannel.it.