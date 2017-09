Empoli, Piu sempre in dubbio per la sfida contro il Palermo

© foto di Federico Gaetano

L'Empoli questa mattina è tornato ad allenarsi in vista della gara di sabato a Palermo con i giocatori che hanno disputato la gara contro il Bari che hanno fatto scarico in piscina, mentre gli altri hanno svolto una seduta d'allenamento più intensa. Da valutare le condizioni di Alessandro Piu ancora ai box per un problema fisico il cui rientro è previsto per il fine settimana. Il calciatore, come riporta Pianetaempoli.it, resta in dubbio per la gara col Palermo.