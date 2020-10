Empoli, pochi acquisti e un tecnico giovane ed ambizioso. Ma forse manca un vero dieci

Lo scorso anno era una delle grandi favorite per la promozione e sappiamo com'è andata. Quest'anno l'obiettivo è riscattarsi. Il mercato è andato in quel senso con l'arrivo di giocatori utili al nuovo tecnico Dionisi che a Venezia ha confermato le doti mostrate all'Imolese in Serie C. A sinistra sono arrivati due ottimi prospetti come Terzic e Parisi, mentre a centrocampo c'è stata la conferma di Zurkowski e l'arrivo di un giocatore come Haas, ma sopratutto la permanenza del talento Samuele Ricci, cercato da mezza Serie A. Forse manca un vero e proprio 10, ma Moreo ha dimostrato di sapersi muovere in quel ruolo e Matos può essere una carta in più da giocarsi.

Il colpo: Aver riscattato Andrea La Mantia è un segnale importante. Si tratta di un giocatore da doppia cifra che inoltre apre spazi importanti grazie al suo fisico. Con Mancuso forma una delle coppie più interessanti della Serie B e vedremo se anche una delle più letali.

la formazione: Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, PARISI; HAAS, Ricci, ZURKOWSKI; Moreo; Mancuso, La Mantia. Allenatore: Dionisi (nuovo)

