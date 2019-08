© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornato a Empoli dopo il prestito alla Zurigo, il terzino Joel Untersee, classe ‘94, è rimasto per tutto il pre campionato ai margini del gruppo senza mai figurare in distinta né nelle amichevoli né tanto meno nelle gare ufficiali. Segno che il sudafricano non rientra nei piani della società toscana che, secondo quanto riferito da Pianetaempoli.it, starebbe lavorando a un accordo per la rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2021.