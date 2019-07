© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli ha intenzione di battere ancora la strada che porta ai centrocampisti Leo Stulac e Jacopo Dezi del Parma. Secondo quanto riportato da La Nazione il ds azzurro Accardi nei prossimi giorni tornerà all'assalto per sbloccare la trattativa, nessun incontro in programma fra le parti, ma un probabile contatto telefonico per provare a portare i due in Toscana.