Empoli, può tornare Pajac dal Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti movimenti di mercato per l’Empoli, all’opera nel costruire una formazione competitiva per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la formazione toscana dovrebbe optare per far tornare Marko Pajac avuto nella seconda metà del campionato scorso e di proprietà del Cagliari.