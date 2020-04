Empoli, R. Corsi: "Pacco azzurro piccolo gesto per ricambiare l'affetto dei tifosi"

Intervistata da Il Tirreno il vice-presidente dell'Empoli Rebecca Corsi ha parlato dell'iniziativa di donare un pacco agli abbonati over 65 del club in questo periodo di difficoltà dovuto all'emergenza Coronavirus: “Lo scorso maggio, non una vita fa, siamo retrocessi tra le lacrime a San Siro e quando siamo tornati a Empoli c’erano i nostri tifosi ad aspettare e applaudire la squadra. Oggi, in un momento così, ricambiare l’affetto con un piccolo gesto ci è sembrato il minimo che si potesse fare. L’aiuto di alcune realtà della zona ci ha permesso di organizzarci in fretta e partire. Speriamo sia una cosa gradita, soprattutto in un momento così. La nostra realtà è sempre stata un po’ come una comunità e ora toccava alla società fare qualcosa, perché anche nei momenti più difficili la nostra tifoseria è sempre con noi. - continua Corsi parlando dei possibili rimborsi degli abbonamenti - C’è la possibilità di considerare la cifra spettante come un anticipo di un futuro abbonamento. Oppure la stessa cifra può essere utilizzata per un acquisto all’Empoli Store. Questa possibilità, ovviamente, sarà data anche a tutti gli altri abbonati e non solo agli over 65. Ripresa? Speravamo di avere subito il via libera per gli allenamenti e ci eravamo già organizzati per essere pronti. Questo nuovo rinvio francamente un po’ ci destabilizza, ma per noi riprendere e concludere questo campionato resta l’obiettivo”.