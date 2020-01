Gennaro Tutino

© foto di Andrea Rosito

Sta decidendo la partita contro il Chievo con il suo primo gol stagionale, ma nel finale è stato sfortunato protagonista per aver subito un brutto fallo da parte di Frey. Ai microfoni di DAZN è intervenuto Gennaro Tutino, uno dei volti nuovi dell'Empoli: "Stiamo vincendo una partita fondamentale. Ho fatto una bella giocata sul gol, ma devo ringraziare Frattesi che mi ha dato una grande palla dopo averla recuperata a metà campo. Non è ancora finita, dobbiamo cercare di chiuderla. Rissa? Forse ho sbagliato perchè volevo perdere tempo, ma ho preso un cazzotto in faccia".