Empoli, ritirata la proposta di project financing per il "Castellani"

Novità impiantistiche per l'Empoli, e non positive. Il club, infatti, ha ritirato la proposta di project financing relativa agli interventi di ammodernamento e alla gestione in regime di concessione dello stadio “Carlo Castellani”, pur dichiarandosi disponibile a un progetto per il nuovo stadio.

Questo il comunicato del club:

"Empoli FC comunica che in data 18 novembre 2019 ha ufficialmente ritirato la proposta di project financing relativa alla progettazione e realizzazione degli interventi di ammodernamento e la gestione in regime di concessione dello Stadio “Carlo Castellani” di Empoli e dei relativi interventi complementari. La proposta era stata presentata al Comune di Empoli in data 21 dicembre 2018, in qualità di capogruppo mandataria del RTI costituito con Pessina Costruzioni S.p.A. ai sensi dell’art. 1, comma 304, lett. A, L. n. 147/2013.

Non essendosi conclusa nel successivo trimestre la relativa istruttoria e dunque avendo perso validità detta proposta, Empoli FC ritiene oggi necessario rivedere e aggiornare i termini e le condizioni tecniche ed economiche dell’operazione, confermando tuttavia la propria volontà di addivenire alla realizzazione del nuovo stadio e confidando allo scopo nella fattiva collaborazione dell’Amministrazione comunale".