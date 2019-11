Secondo quanto riferito da Empolichannel.it il futuro di Claud Adjapong, terzino dell’Hellas Verona e della Nazionale U21, potrebbe essere in Toscana con la maglia degli azzurri. L’Empoli è infatti tornato alla caccia di un esterno destro visto che al momento Gazzola è out e Veseli viene adattato in quel ruolo e per questo sarebbe pronto a tornare sul laterale di proprietà del Sassuolo che non ha ancora esordito con la maglia dei veronesi di Juric dove è arrivato in prestito la scorsa estate. Su Adjapong c’è da registrare anche l’interesse del Benevento sempre in Serie B.