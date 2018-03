Empoli, Rodriguez: "Io vice Caputo? Io sono pronto"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Arrivato a gennaio dalla Salernitana Alejandro Rodriguez, attaccante spagnolo con un passato fra Cesena e Sampdoria, si è raccontato quest'oggi a La Nazione: "La sfida contro il Venezia? Dovremo essere bravi e avere la pazienza giusta di aspettare il momento buono per segnare. Dovremo giocare una gara di grande attenzione al tempo stesso capitalizzare le occasioni che avremo. Io al posto di Caputo squalificato? Non so se giocherò, quello dovrà deciderlo il mister. Io sono pronto perché questo è il mio lavoro e penso valga anche per tutti i miei compagni. La corsa verso la A? Noi dobbiamo innanzitutto pensare a vincere più partite possibile, i conti li faremo alla fine".