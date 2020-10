Empoli, Romagnoli: "Sono contento per il gol, vittoria meritata. Con la SPAL sarà dura"

Dopo il successo contro il Pescara, il difensore dell'Empoli Simone Romagnoli ha parlato ai microfoni di Radio Lady: "Sono contento per la rete e per la vittoria meritata. Non c’è molto tempo per pensare, ci buttiamo subito sulla prossima partita. Lavoriamo sulle cose positive e sugli errori commessi, ci concentriamo sulla Spal - sottolinea empolichannel.it -. La prova è stata buona dal punto di vista dell’atteggiamento ma bisogna sempre confermarsi. Non c’è tempo per pensare a esser stati bravi, ogni sfida è una prova. Con la Spal sarà dura e particolare perché affrontiamo mister Marino, con lui abbiamo fatto ottime cose. Abbiamo voglia di misurarci e di vedere come andrà a finire".