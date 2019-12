Empoli-Salernitana, i convocati di Ventura: prima volta per Heurtaux

Nella foto Heurtaux

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Empoli e Salernitana. Prima "gioia" stagionale per il difensore Thomas Heurtaux che, come noto, non ha mai avuto la possibilità di aggregarsi alla prima squadra per una condizione fisica lacunosa dettata dalla lunga e pregressa inattività. Non ha i 90 minuti nelle gambe, ma le tre gare consecutive giocate con la Primavera hanno comunque sortito gli effetti sperti. Abbondanza a centrocampo, in avanti mancheranno ancora una volta Giannetti e Cerci. Non saranno della partita lo squalificato Jaroszynski e l'infortunato di lungo corso Mantovani.

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Heurtaux, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Jallow.