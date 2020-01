© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli cambia ancora: via Roberto Muzzi, al suo posto scelto Pasquale Marino. La decisione è arrivata dopo ore di riflessione a seguito del pareggio con il Chievo Verona, rivela Sky. Dopo pochi mesi di esperienza in azzurro, terzo cambio stagionale sulla panchina del club di Corsi: per l'ex tecnico di Catania e Udinese un contratto fino a giugno più opzione.