Empoli, senti Collauto: "Pronti a liberare Dionisi, ma solo a fronte di un indennizzo"

"La situazione legata a Dionisi è molto semplice. Ha un altro anno di contratto con noi, ma ci ha manifestato legittimamente la volontà di non proseguire per andare in un altro club. Nessun problema da questo punto di vista ma noi, che credevamo molto nel progetto, nella persona e soprattutto dopo aver valorizzato un tecnico preso in C, riteniamo giusto che questa uscita debba essere indennizzata". Il direttore sportivo del Venezia Mattia Collauto parla così ai microfoni di Pianetaempoli.it della situazione relativa all'ex tecnico dell'Imolese che la società toscana ha messo in cima alla lista dei desideri per la prossima stagione. "Con l'Empoli il dialogo è molto sereno e aperto, loro conoscono la nostra richiesta e nel momento in cui la accoglieranno saremo pronti a liberare l'allenatore a cui avevamo proposto un rinnovo con adeguamento economico. Lui ha fatto le sue scelte e noi ne abbiamo preso atto ufficializzando l'arrivo di Paolo Zanetti. Spero che la cosa si possa risolvere presto e si arrivi a una soluzione che accontenti tutti".