Empoli, settimana decisiva per Adjapong del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa potrebbe essere la settimana decisiva per Claude Adjapong, classe ‘98, all’Empoli. La società toscana infatti ha intenzione di stringere i tempi e bruciare la concorrenza per chiudere una trattativa di cui si parla ormai da inizio mercato. Si cercherà di avere il sì del giocatore che è attratto anche dalle sirene della Serie A con il fine settimana che potrebbe rappresentare la dead line per chiudere o buttarsi su altri obiettivi. Lo riferisce Pianetaempoli.it.