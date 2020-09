Empoli, si accelera per riportare in azzurro Olivieri dalla Juventus

L’Empoli è pronto ad accelerare le operazioni per riportare Marco Olivieri, esterno d’attacco classe ‘99 della Juventus, in azzurro. Il giocatore è infatti cresciuto nelle giovanili toscane prima di iniziare, nel 2017, un andarivieni fra Empoli e Torino. Lo riferisce Pianetaempoli.it spiegando che il giocatore sarebbe visto come una valida alternativa in avanti potendo anche giocare da seconda punta.