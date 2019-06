© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Empoli sta lavorando in queste ore per risolvere il contratto con il centrocampista Marcel Buchel, classe ‘91, che ha ancora un anno di contratto con i toscani. Il giocatore del Liechtenstein non rientra nei piani del club azzurro, dove nell’ultima stagione non ha trovato spazio restando fuori rosa per l’intera annata. Lo riporta Pianetaempoli.it.