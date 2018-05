Empoli, si lavora per trattenere il portiere Gabriel

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Empoli punta a trattenere anche nella prossima stagione il portiere Gabriel arrivato a gennaio per sostituire Ivan Provedel messo ko da un grave infortunio. Le sue prestazioni sono infatti state decisive per la promozione in massima serie dei toscani che ora vorrebbero continuare con lui anche in Serie A. Per farlo bisognerà sedersi al tavolo delle trattative con il Milan, proprietario del cartellino, da cui è arrivato in prestito secco nell'ultimo mercato anche se non dovessero esserci grandi problemi visto che Gabriel non rientra nei piani dei rossoneri. Due le possibilità: il rinnovo del prestito o una cessione a titolo definitivo del brasiliano che ha già manifestato l'intenzione di restare in azzurro e che per tornare a giocare a gennaio si è ridotto l'ingaggio. Lo riporta Pianetaempoli.it.