Empoli, si prova a chiudere per Haas. L'obiettivo è averlo già contro il Frosinone

L’Empoli spera di poter contare su Nicolas Haas già per la sfida contro il Frosinone, ex squadra dell’austriaco, anche se appare difficile che la trattativa con l’Atalanta – che va avanti da alcuni giorni – possa chiudersi prima del fine settimana. Secondo Empolichannel.it il club toscano sta provando comunque a stringere i tempo vista anche la certa assenza di Zurkowski contro i ciociari. Una vera e propria corsa contro il tempo per regalare a mister Dionisi un altro elemento di qualità in mezzo al campo.