© foto di Sandro Giordano

L’Empoli è a un passo dal piazzare il primo colpo di mercato e rinforzare la fascia sinistra di difesa. I toscani, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbero infatti pronti a chiudere con il Cagliari per il terzino destro Simone Pinna, classe ‘97, in prestito con diritto di riscatto (3 milioni circa) e controriscatto a favore dei sardi.