Empoli, si tratta ad oltranza per Dionisi. Stulac possibile contropartita per il Venezia

Continua la trattativa fra Venezia ed Empoli per liberare Alessio Dionisi e permettere al tecnico di sedersi sulla panchina azzurra. Come riporta il Corriere dello Sport nonostante il club lagunare non abbia ancora liberato l'allenatore toscano c'è la volontà di ambo le parti di trovare una soluzione. Il Venezia per risolvere il contratto di Dionisi vuole una contropartita che al momento sembra essere più economica che tecnica nonostante sul piatto sia stato messo il cartellino di Leo Stulac gradito alla società veneta.

