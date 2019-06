© foto di Federico Gaetano

Come riportato da Pianetaempoli.it, l’Empoli dovrebbe confermare il direttore sportivo Pietro Accardi. Alla base della riconferma c’è una grande stima da parte del presidente Fabrizio Corsi, che ritiene Accardi uno dei meno colpevoli per la retrocessione. Il dirigente ha inoltre un contratto fino al 2021 che dovrebbe metterlo abbastanza al sicuro. Probabilmente qualche notizia certa in tal senso si avrà la prossima settimana.