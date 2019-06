Empoli, spunta il nome di Piscopo per il centrocampo

© foto di Federico De Luca

Non solo Raul Asencio, nelle discussioni fra Empoli e Genoa – relative all’indennizzo per il via libera al tecnico Aurelio Andreazzoli – nelle ultime ore sarebbe spuntato un altro nome. Si tratta dell’esterno destro classe ‘98 Kevin Piscopo, reduce da un ottimo campionato con la maglia della Carrarese (33 presenze e otto reti) in Serie C. Un giocatore giovane, di prospettiva, che potrebbe ritagliarsi uno spazio importante in Serie B nel nuovo Empoli di Cristian Bucchi. Lo riferisce Pianetaempoli.it spiegando che il centrocampista piace anche al Crotone.