A Dazn, al termine del primo tempo della sfida contro la Cremonese, parla il centrocampista dell'Empoli, Leo Stulac. Queste le sue parole: "Abbiamo iniziato bene la gara, sono molto felice per il gol, bisogna continuare così. Dedica per il gol? A me stesso, non ho mai mollato".