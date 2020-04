Empoli, Tutino: "Marino ci ha dato una grande scossa. Lavoro per conquistare la serie A"

Gennaro Tutino, attaccante attualmente in prestito all'Empoli ma di proprietà del Napoli, è stato intervistato dal Corriere dello Sport: "È ovviamente un momento particolare per un calciatore. L'Empoli ci è stato vicino e ci ha messo tutti a disposizione. Tornare in campo? Abbiamo lavorato da casa senza fermarci, tre settimane di allenamento saranno sufficienti per ritrovare la condizione, ma sarà fondamentale il fattore mentale, la testa dovrà riattivarsi rapidamente. A Empoli lavoro duramente per i miei obiettivi, come per tutti i calciatori il sogno è la Serie A e lavorerò per quello“.

Tutino parla poi della scelta che lo ha portato a vestire la maglia dell'Empoli:

“Ho scelto Empoli perché sapevo che era una società di spessore e una squadra di valore, non meritava la classifica che aveva. Mi sono trovato subito bene, a casa, non nascondo che sarei felice di rimanere a Empoli. Marino ci ha dato una grande scossa, stavamo facendo un gran campionato, speriamo di proseguire così” ha concluso l’attaccante azzurro".