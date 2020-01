Empoli, un attacco tutto nuovo. Per tenere vivo il sogno promozione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Empoli in queste ore sta ricostruendo da capo il reparto offensivo e presto potrebbe schierare un tridente tutto nuovo. Sono infatti in arrivo dal Napoli due giocatori di qualità come Amato Ciciretti e Gennaro Tutino che non hanno trovato ampio spazio in Serie A in questa prima parte di stagione. A facilitare l’operazione la cessione di Karim Laribi al Bari, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis. A completare l’opera arriverà il centravanti Andrea La Mantia dal Lecce.

In questo modo il club toscano vuole riscattare una prima parte di stagione deludente che lo vede a -11 dal secondo posto e appena una lunghezza sopra la zona play out. Un tentativo per tenere ancora vivo il sogno promozione (i play off distano appena quattro punti) e scacciare gli incubi di una seconda retrocessione dopo quella dalla A alla B della scorsa stagione.