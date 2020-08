Empoli-Venezia, nuovo incontro per Dionisi. I lagunari vogliono un indennizzo

Altra giornata di incontri fra Empoli e Venezia per parlare di Alessio Dionisi. Il tecnico è in uscita dal club arancioneroverde ed è la prima scelta di quello toscano per la prossima stagione, ma al momento la situazione è di stallo visto che i lagunari chiedono un indennizzo per liberare l’allenatore (lo scorso anno il Venezia fece lo stesso per liberarlo dal contratto con l’Imolese NdR). Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che al momento non può essere esclusa alcuina soluzione anche se il tempo stringe visto che gli azzurri vorrebbero chiudere la trattativa prima di lunedì. Si prospetta così un weekend infuocato con nuovi contatti fra le parti per sbloccare la situazione.