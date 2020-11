Empoli-Vicenza 2-2, le pagelle: Bandinelli on fire, spreca Mancuso. Perina, croce e delizia

vedi letture

EMPOLI-VICENZA 2-2

Marcatori: 15' Meggiorini (V), 56' Matos (E), 88' La Mantia (E), 92' Longo (V) su rig.

EMPOLI

Brignoli 6 - Non ha responsabilità sui gol subiti, il secondo arriva anche da calcio di rigore. Nel finale si rende protagonista anche della bella parata sul tentativo di Vandeputte.

Fiamozzi 5 - Dalmonte è un cliente abbastanza scomodo soprattutto quando è in giornata come oggi. Tiene bene la posizione, si lascia anche andare a qualche buona sovrapposizione. Nel finale paga però la trattenuta con il rigore del pareggio.

Nikolaou 6,5 - Vista l'assenza di Romagnoli, sono consegnate a lui le chiavi della retroguardia toscana. Un'ottima prova per il centrale di Dionisi, sempre molto attento.

Casale 5,5 - Mezzo voto in meno per l'errore nell'azione del gol del vantaggio del Vicenza, si alza tardivamente sul traversone di Guerra e viene tradito dall'esperienza di Meggiorini. Per il resto ordinaria amministrazione.

Cambiaso 5 - Rimandato il giovane esterno mancino chiamato a sostituire Terzic, vince il ballottaggio con Parisi ma paga forse l'emozione. Perde i duelli con Guerra ed appare abbastanza timido. (Dal 84' Parisi sv).

Ricci 6 - Poteva lasciare il segno ma non ci è riuscito nel corso del primo tempo, doppia occasione sprecata a pochi passi da Perina. Per il resto è essenziale la sua presenza in mezzo al campo.

Stulac 5,5 - Non una grandissima prestazione per il mediano di Dionisi, a marce ridotte centellina il gioco dell'Empoli. Ci si poteva aspettare qualcosa in più, calcia alto un buon calcio di punizione. (Dal 84' Olivieri sv).

Bandinelli 7 - Il migliore per la squadra di casa, prestazione con i fiocchi che non è bastata per conquistare i tre punti. Elegante quando si prende gioco della retroguardia ospite per l'assist a Matos, altro assist per La Mantia. Nel finale va anche vicino al gol.

Bajrami 5,5 - Si accende sin dalle prime battute, qualche giocata personale degna di nota. Con il passare dei minuti però si incaponisce nel dribbling, il primo sacrificato di Dionisi. (Dal 56' La Mantia 7 - Quello che serviva all'Empoli, si guadagna un rigore e segna anche di testa il gol del momentaneo vantaggio dando peso al gioco offensivo).

Matos 6,5 - Sempre sul pezzo, anche quando viene spostato alle spalle delle due punte. Sigla la rete del momentaneo pareggio in avvio di secondo tempo sfruttando l'assist di Bandinelli. (Dal 71' Haas 6 - Buon impatto con la sfida il suo).

Mancuso 5 - Poteva essere una giornata diversa per il bomber ex Pescara, fin da subito è in difficoltà tra le maglie della difesa del Vicenza. Si presenta dal dischetto ma fallisce il penalty.

VICENZA

Perina 6 - Croce e delizia, fa tutto lui nel secondo tempo. Prima ipnotizza dal dischetto Mancuso, ancora un rigore parato per l'ex Cosenza che poi sbaglia però sul colpo di testa di La Mantia.

Zonta 5 - Ha più di un'attenuante, è un mediano e viene adattato terzino destro per la grande emergenza. Nel primo tempo pochi problemi, nel secondo tempo fatica con Bandinelli e spintona La Mantia per il penalty poi fallito da Mancuso.

Pasini 6 - Buona gara per il centrale biancorosso, non rischia tantissimo e serra le fila quando c'è da stringere i denti. Forma una buona coppia con Cappelletti.

Cappelletti 5,5 - Recuperato in extremis da Di Carlo, non fatica più di tanto quando è chiamato a marcare Mancuso. Nel finale però viene sovrastato in occasione del gol di La Mantia.

Barlocco 6 - Spende tutto lungo il suo versante di competenza, spesso accompagna anche l'azione di Dalmonte. Nel secondo tempo è sfinito, alza bandiera bianca per crampi.

Guerra 6,5 - Il padrone della corsia destra, grande prestazione la sua anche di sacrificio. Sigla anche l'assist vincente per la stoccata di Meggiorini, vince tutti i duelli contro Cambiaso.

Da Riva 5,5 - Leggerino in mezzo al campo, quando i ritmi si alzano riesce a fatica a contenere i centrocampisti avversari. Prova a stringere le maglie con Cinelli nei momenti di difficoltà.

Cinelli 6 - Mostra i muscoli, soprattutto nella fase finale della sfida quando le squadre sembrano più sfilacciate. Affonda l'intervento bene per frenare le sortite avversarie.

Dalmonte 7 - Senza dubbio il migliore in campo, le sue azioni personali sono sempre un pericolo costante per la retroguardia dell'Empoli. Tra una finta e l'altra dà anche avvio all'azione del vantaggio di Meggiorini. (Dal 81' Vandeputte sv).

Marotta 6 - Meglio nel primo tempo che nella ripresa, una buona prestazione per l'esperto attaccante di Mimmo Di Carlo che tiene alti a spalle larghe i biancorossi anche nei momenti di difficoltà. (Dal 66' Longo 6,5 - Rigore che vale un punto, si guadagna il rigore e non sbaglia proprio sul gong).

Meggiorini 6,5 - Ci mette la firma nell'unica vera occasione, si fa trovare al posto giusto al momento giusto. L'esperienza gli consente di primeggiare contro Casale, bene fin quando rimane in campo. (Dal 66' Gori 5,5 - Poche volte riesce a girarsi in area di rigore).