Empoli-Vicenza, le formazioni ufficiali: La Mantia in panchina, titolare c'è Matos

Dopo un lungo stop, torna in campo il Vicenza, tra le squadre maggiormente colpite dal Covid-19, ma la gara di quest'oggi, valida per la 9^ giornata del campionato di Serie B, non sarà per i biancorossi la più semplice: ad attenderli alle 14:00, al "Castellani", c'è la capolista Empoli.

Proprio tra i toscani, sembrava potesse esser la gara di La Mantia, ma gli è preferito Matos nel reparto avanzato. Nella formazione ospite, è Perina e no Grandi a difendere i pali, mentre Cappelletti vince il ballottaggio con Fantoni in difesa, così come Guerra, in mezzo, è preferito a Vandeputte.

Le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Casale, Cambiaso; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Matos, Mancuso

VICENZA (4-4-2): Perina; Zonta, Pasini, Cappelletti, Barlocco; Guerra, Cinelli, Da Riva, Dalmonte; Marotta, Meggiorini.