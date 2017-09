Empoli, Vivarini: "Bari partito meglio, noi dobbiamo migliorare"

© foto di Federico Gaetano

Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Empoli, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Bari: "Non bisogna mai smentire la politica societaria dell'Empoli, che ha sempre avuto accuratezza nel pescare giocatori bravi. Bennacer ha tecnica, qualità, gamba ed è giusto dargli un'opportunità. Noi dobbiamo lavorare tanto per giocare bene, migliorare come squadra e far divertire il pubblico. Se riusciremo a sviluppare le nostre potenzialità, ci potremo divertire".

Sugli avversari: "Il Bari è partito meglio di noi, ha potuto lavorare con i giocatori dall'inizio dell'anno. Ci sono stati calciatori in uscita ed in entrata fino a pochi giorni fa e per questo motivo siamo indietro rispetto a loro ai pugliesi. Poi loro hanno avuto delle certezze con l'importante vittoria contro il Cesena".