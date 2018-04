Empoli, Zajc: "Mancano ancora tre partite per la Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trequartista dell’Empoli, Miha Zajc, ha commentato la vittoria contro la Pro Vercelli ai microfoni di Radio Lady: “Secondo me è una vittoria molto importante, non era facile giocare contro la Pro Vercelli. Anche il Palermo e il Frosinone hanno pareggiato quindi molto bene. Le ripartenze sono molto difficili da difendere, perché attacchiamo con tanti uomini. Siamo forti e abbiamo segnato tre gol che hanno confezionato un buon risultato. Serie A più vicina? Dobbiamo vincere ancora tre partite prima di poter essere in Serie A. Sarà dura e difficile, ma siamo vicini. Tutte le squadre contro di noi giocano al massimo. Per noi è difficile giocare contro squadre chiuse che ripartono in velocità, ma noi siamo forti”, riporta Empolichannel.it.