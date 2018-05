Empoli, Zajc: "Possiamo fare bene anche in Serie A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Empoli Miha Zajc intervistato da Radio Lady ha parlato della promozione in Serie A e degli obiettivi futuri: “Abbiamo festeggiato poco a dire la verità, tra pochi giorni avremo un'altra partita importante e vogliamo vincere tutte fino alla fine. Lo scorso anno arrivai a Empoli che avevamo 11 punti sulla terzultima, ma poi siamo retrocessi, mentre in questa stagione ho potuto giocare da titolare e riconquistare la massima serie. Sono contento di questo. - continua lo sloveno – La Serie A è di un altro livello, molto più alto che la B e per questo sarà difficile. Noi siamo una squadra giovane, ma sono certo che possiamo giocare bene anche in Serie A. Nazionale? Sono felice di averla riconquistata grazie alle buone prestazioni con la maglia dell'Empoli”.