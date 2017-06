Empoli, Zappella potrebbe essere promosso in prima squadra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Reduce da una stagione molto positiva con la maglia della Primavera, Davide Zappella potrebbe essere promosso in prima squadra in vista della prossima stagione. Il centrocampista dell'Empoli, schierato più volte nell'ultima annata da terzino destro, come riporta MondoPrimavera.com, firmerà il suo contratto (il primo da professionista) nei primi giorni di luglio e sarà testato dal neo tecnico Vivarini insieme altri giovani prima dell'inizio del ritiro. Sarà l'ex tecnico del Latina a decidere se confermarlo o dargli la possibilità di fare esperienza in prestito.