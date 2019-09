© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In precedenza vi abbiamo riportato l'ufficialità del passaggio di Enrico Brignola (20) dal Sassuolo al Livorno. Il club labronico dal proprio sito di riferimento ha appena chiarito la formula dell'operazione: "L’ A. S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Sassuolo, le prestazioni sportive del calciatore Enrico Brignola (attaccante, classe 1999). Brignola nella scorsa stagione ha giocato con la squadra neroverde in serie A. Per lui anche due presenze con la maglia azzurra dell’Under 21".

Non vengono citati alcun diritto od obbligo di riscatto: sembrerebbe dunque un prestito secco.