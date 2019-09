Non era mai successo, prima di ora, che l’Entella si trovasse capolista in Serie B in avvio di stagione, ma questo tabù è stato prontamente sfatato dalla formazione di Boscaglia, che in avvio di campionato ha centrato due vittorie su due gare giocate, trovandosi quindi al comando della graduatoria per la prima volta nella sua storia Cadetteria. Dato evidenziato dai reportage della Lega B.