Entella, Aglietti: “Cremonese ha ambizioni, fiducia nei miei uomini"

Alfredo Aglietti, tecnico dell’Entella, ha parlato attraverso il canale Youtube ufficiale della Virtus in vista della gara di domani contro la Cremonese. “Sarà una partita difficile, come tutte le gare in Serie B. La Cremonese è una neopromossa, ma è una formazione importante. Ha disputato un girone d’andata straordinario, arrivando a due-tre punti dalla promozione diretta. Noi proveremo a riproporre la stessa prestazione fatta contro il Parma per atteggiamento, cattiveria agonistica e voglia di conquistare punti, poi vedremo il risultato finale. Se dovessimo giocare come nell’ultimo periodo, sono molto fiducioso. Loro hanno tante assenze, ma la formazione vale comunque i playoff. Questo testimonia le ambizioni della Cremonese, non dobbiamo pensare alle loro assenze. Anche noi abbiamo defezioni pesanti, ma io penso ai presenti e non agli assenti”, le parole di Aglietti.