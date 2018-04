Entella, Aglietti: "Avremmo meritato la vittoria nel finale"

Il tecnico dell'Entella Alfredo Aglietti ha commentato il pareggio interno contro l'Avellino: "Avremmo meritato la vittoria nel finale - riporta TuttoAvellino.it -. Nel primo tempo abbiamo avuto le occasioni migliori e purtroppo non siamo riusciti a fare gol al contrario dell'Avellino. E' diventato tutto più difficile ma siamo stati bravi a pareggiare. Ci è mancata la zampata finale, ma oggi non era facile dopo la batosta contro il Cesena. La classifica? Il campionato è molto difficile. La salvezza sarà sui 48 punti ma bisogna arrivare a farli per salvarsi".