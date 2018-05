Entella, Aglietti: "Dobbiamo restare sul pezzo, non è finita"

Al termine della gara dell'Arechi, vinta dalla Salernitana per 1-0, il tecnico dell'Entella Alfredo Aglietti è intervenuto ai microfoni di OttoChannel dove ha invitato la squadra a non mollare per questo rush finale: “Il campionato non finisce oggi, anche un pareggio avrebbe fatto più morale che classifica. Non è il momento di cedere, dobbiamo rimanere sul pezzo. Avremo anche lo scontro diretto col Novara. Avremmo anche potuto pareggiare, ma il calcio è fatto di episodi, la Salernitana li ha sfruttati e noi no. Ce la siamo giocati dall'inizio, Petrovic, La Mantia e Troiano hanno avuto diverse occasioni. L'annata sembra storta, ma possiamo ancora raddrizzarla, basta crederci e non mollare. Creiamo tanto, ma non siamo sempre lucidi sotto porta”.