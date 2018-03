Entella, Aglietti: "L'appetito vien mangiando. Col Palermo senza paura"

Il tecnico della Virtus Entella Alfredo Aglietti ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club della sfida contro il Palermo: “L'appetito vien mangiando, stiamo attraversando un buon momento e sappiamo di andare ad affrontare una delle squadre più forti del campionato, ma dobbiamo continuare su questa strada e vedremo che gara ne uscirà fuori. Dovremo giocare con rispetto, ma senza alcun timore cercando di pungere e far male, senza stare sempre ad aspettare. Lo spirito di gruppo fa la differenza, la squadra si è ritrovata dopo un periodo un po' così, si è calata nel momento e tutti hanno capito che bisogna lottare su ogni pallone come fosse quello della vita o della salvezza. Poi quando si fanno buone prestazioni vengono fuori anche le individualità e a turno, come è successo a La Mantia col Parma o Gatto con la Cremonese, ognuno si ritaglierà il proprio spazio, ma la cosa principale è pensare come gruppo. Il pubblico qui è più o meno sempre lo stesso, anche se cambia l'atmosfera. Abbiamo sempre bisogno della spinta dei tifosi, è fondamentale, e giovedì lo sarà a maggior ragione”.