Entella, Aglietti: "Meritavamo il pari, gara decisa da una prodezza"

Le sue parole a Sky Sport

Alfredo Aglietti, allenatore della Virtus Entella, dopo la sconfitta sul campo del Bari è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Oggi abbiamo fatto una grande partita. Micai ha fatto un miracolo all'inizio, siamo stati sempre in partita, anche dopo il loro gol, tenendo bene il campo contro una squadra importante. Un punto ce lo saremmo meritato, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Torniamo a casa senza punti, ma con una prestazione importante. Dobbiamo continuare con questo piglio, non sempre troveremo gli avversari che fanno gol con le prodezze sei singoli".

Sul problema del gol: "Le occasioni ci sono state, in più occasioni abbiamo impensierito Micai. Stasera se non abbiamo segnato è solo frutto del caso".

Hai qualche rammarico? "No. Temevamo l'approccio forte del Bari e, visto anche che il nostro non è sempre dei migliori e subiamo tanti gol all'inizio delle partite, era importante per noi partire forte. Eravamo un po' bassi, ma questo è anche merito del Bari".

Sull'ammonizione a La Mantia: "Secondo me è esagerata, non lo colpisce in quel contatto. Parlo del secondo giallo. Ricordo i duelli fisici di una volta e mi viene da sorridere pensando a queste ammonizioni, si poteva anche lasciar correre. Il metro arbitrale tende però a proteggere più i difensori che gli attaccanti".