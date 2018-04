Entella, Aglietti: "Niente da salvare. Mi assumo tutte le responsabilità"

© foto di Federico Gaetano

Alfredo Aglietti, allenatore dell'Entella, ha commentato ai microfoni ufficiali del club la brutta sconfitta rimediata sul campo del Cesena: "La prestazione è totalmente negativa di cui mi assumo io tutte le responsabilità. Quando si viene a giocare una partita del genere e l'atteggiamento è questo sicuramente anche io non sono stato bravo a far capire la squadra che dovevamo avere un appiglio e una cattiveria diversa. Oggi non c'è niente da salvare. L'unica scusante che possiamo avere è che in questo ultimo mese abbiamo speso a livello psicofisico tantissimo e la squadra non era brillante né fisicamente né mentalmente. Nei primi quindici minuti il Cesena ha indirizzato la partita a proprio piacimento e nel primo quarto d'ora la partita era già finita.

La lotta salvezza deve continuare. La partita ci deve far capire che per arrivare alla salvezza bisogna fare cose diverse. Sabato abbiamo subito l'opportunità di rifarci. Arriva al Comunale l'Avellino, sarà un altro scontro diretto. Inizia oggi un mini torneo di otto partite in cui avremo quattro, cinque scontri diretti e toccherà a noi. Se l'atteggiamento è questo sarà difficile farcela, se l'atteggiamento sarà quello visto nelle partite precedenti a questa la fiducia deve essere diversa. La possibilità di farcela c'è, oggi è stato un passaggio a vuoto, martedì si tornerà a lavorare con l'obiettivo di fare prestazioni diverse sicuramente".