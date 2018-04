Entella, Aglietti: "Risultato giusto, l'importante era non perdere"

Risultato a occhiali fra Brescia e Virtus Entella. Il tecnico dei liguri Alfredo Aglietti commenta lo 0-0 contro le Rondinelle, come riportato da tuttoentella.com: "Alla fine il risultato è giusto. Primo tempo equilibrato e secondo invece a tratti, nel senso che i primi 20-25 minuti abbiamo avuto quattro o cinque palle gol nitide per segnare. Dopo il Brescia. nel forcing finale, ha avuto occasioni per vincere. E' stato bravo Iacobucci nella doppia parata. Poteva essere un 1-1 anziché uno 0-0 però il risultato è giusto. Per noi è un ottimo risultato perché è il primo di tanti scontri diretti da qui alla fine. Rimaniamo inoltre in vantaggio nello scontro diretto col Brescia. Sarà un finale thrilling. La squadra dopo un primo tempo in cui eravamo un po' bloccati ha fatto un buon secondo tempo, portando a casa un punto importante. L'intervento da giallo di De Luca? E' un ragazzo temperamentale, esuberante, a volte magari questa verve lo porta a fare falli più eclatanti di quello che sembrano. L'eventuale rosso mi sembrava eccessivo. L'importante per noi oggi era non perdere: uno perché abbiamo agguantato l'Avellino, due prché teniamo il Brescia lì che dopo la vittoria di Pescara avrebbe respirato di più, invece così siamo a più tre. Una partita sei salvo ed un altra sei retrocesso. Conterà mantenere i nervi saldi. Ho avuto anche problemi di sostituzioni forzate ma fa parte della gara. Speriamo di recuperare tutti per la gara di Cesena, sarà un altro degli spareggi che abbiamo".