Entella, Albertazzi si presenta: "Prima volta in un club che gioca la B. Sono motivatissimo"

vedi letture

“Le cose inaspettate sono le più belle”. Esordisce così, per presentarsi alla piazza, Mirko Albertazzi, fresco acquisto dell'Entella. Il portiere, svincolato dopo l'esperienza con il Vicenza, ha poi proseguito: "Appena ho capito che il Direttore Sportivo Superbi si stava interessando a me non ci ho pensato mezzo secondo ad accettare. Ho vissuto un periodo molto difficile, non mi era mai capitato di avere paura di restare fermo, e forse, anche per questo, adesso non vedo l’ora di mettermi in gioco. Per me si tratta della prima volta in un club che gioca la Serie B e anche per questo sono motivatissimo. Arrivo all’Entella con grande entusiasmo e con la voglia di dare il massimo per provare, chissà, a mettere in difficoltà il mister. Ho trovato una società organizzatissima, ma su questo non avevo alcun dubbio. Tra le tante persone che ho sentito prima di arrivare a Chiavari, il più entusiasta nel consigliarmi l’Entella è stato Simone Guerra. Mi ha detto che qui ci sono tutte le condizioni per poter fare bene e adesso che ho toccato con mano questa realtà posso solo dire che aveva perfettamente ragione. Il gruppo è sano, composto da ragazzi splendidi che mi stanno aiutando nel migliore dei modi nel mio processo d’inserimento".

Conclude poi, come riferiscono sempre i canali ufficiali del club: "Sono grato per questa opportunità e farò di tutto per giocarmela al massimo delle mie possibilità”.