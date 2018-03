Entella, Aliji: "Voglio fare bene qui come con la mia Nazionale"

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Virtus Entella, Naser Aliji ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il rientro dagli impegni con le Nazionali: "Sono molto felice di essere il primo giocatore dell'Entella e giocare in una nazionale maggiore. Per noi albanesi è un sogno giocare in nazionale e spero di fare bene anche qui con l'Entella. Come mi trovo a Chiavari? Mi hanno accolto tutti molto bene, anche se non tutti parlano l'inglese qui. Piano piano sto iniziando a parlare italiano e poi c'è Llullaku che mi aiuta a tradurre. Sono molto felice di far parte di questo gruppo e di questa società. La gara col Palermo? Sarà una partita difficile. Siamo in un periodo buono e siamo una squadra che se la può giocare con tutti".