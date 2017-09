Entella, allenamenti a porte chiuse in vista del derby

Mister Gianpaolo Castorina © foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sabato si avvicina, e per l'Entella ci sarà un buon banco di prova per questo avvio di campionato, il derby contro lo Spezia, che andrà in scena al "Picco". Per tenere alta la concentrazione della squadra, come rende noto la società, gli allenamenti da oggi a venerdì saranno svolti rigorosamente a porte chiuse.