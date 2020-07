Entella, Andreis: "Giorno indimenticabile. Siamo stati sfortunati"

Visibilmente emozionato Simone Andreis, centrocampista classe 2001 della Virtus Entella, fresco d'esordio in serie cadetta nella partita persa contro il Cittadella. Queste le sue considerazioni ai canali ufficiali del club: "Non scorderò mai questo giorno, ringrazio mister Boscaglia per l'opportunità. Ho cercato di dare il meglio, come in allenamento, e credo di aver ripagato la sua fiducia. Sono stati mesi duri, il caldo ha pesato, ma credo di aver fatto un buon lavoro e di avero dimostrato stasera".

Ai punti l'Entella avrebbe meritato quantomeno di pareggiare la partita

"Abbiamo creato tanto ma la fortuna non ha girato dalla nostra parte"